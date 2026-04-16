Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах пройдет в Нижегородской области

Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах — участниках программы «Профессионалитет» состоится в Нижегородской области 18 апреля, сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Мероприятие пройдёт на площадках 49 образовательных организаций*.
В первую очередь приглашаются обучающиеся 8-х — 9-х классов школ и их родителей.
С 2025 года программа «Профессионалитет» реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Сегодня в регионе действует уже 16 кластеров «Профессионалитета», до конца года будут запущены еще три. Особенность федерального проекта — в тесном сотрудничестве колледжей и техникумов с предприятиями.
«Такие встречи вдохновляют и помогают ребятам сделать осознанный выбор», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Гостей единого дня открытых дверей ждут родительские собрания, экскурсии и мастер-классы.
«Осознанный выбор профессионального пути и образовательной траектории — вот ключевая цель таких мероприятий по всей стране», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Напомним, нацпроект «Молодёжь и дети» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.