Многодетный отец из Верещагино лишился автомобиля за пьяную езду

Суд конфисковал машину в пользу государства.

Источник: Комсомольская правда

В Очёре суд конфисковал автомобиль у 34-летнего отца пятерых детей из Верещагино за пьяное вождение, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю.

В октябре прошлого года инспекторы ДПС «Очёрского» отдела МВД остановили автомобиль «КИА Спектра», водитель которого оказался в нетрезвом состоянии. Освидетельствование показало 0,89 мг/л алкоголя, что превышает норму более чем в 5 раз. Нарушителя отстранили от управления транспортным средством.

В дальнейшем оказалось, что мужчина не имел прав и ранее уже был наказан за пьяное вождение, но снова сел за руль нетрезвым. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, запретил управлять транспортными средствами на 2 года, а автомобиль конфисковал в пользу государства.