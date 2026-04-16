Два новых автобусных маршрута свяжут Екатеринбург и Березовский

Маршрут № 172 проследует от Каменных палаток. По пути он останавливается у рынка КОР, в поселках Пески и Развилки, а также у садов «Росинка» и у Ново-Свердловской ТЭЦ. В Березовском автобус также совершает несколько остановок — на улице строителей, у Клиники мозга и Больничного городка. Всего в день автобус будет совершать четыре рейса. Также в перспективе его продлят до микрорайона «Зори».