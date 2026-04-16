Два новых автобусных маршрута свяжут Екатеринбург и Березовский

16 апреля в Свердловской области запустили два новых маршрута — автобус № 172 и № 102. Они связали Екатеринбург, Березовский и Белоярское водохранилище. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
— Теперь можно на регулярной основе доехать до Белоярского водохранилища — места притяжения отдыха. А 172-й связывает Берёзовский с микрорайоном ЖБИ, где можно пересесть на трамвай, — отметил заместитель начальника областного управления автодорог Данил Засыпкин.
Маршрут № 172 проследует от Каменных палаток. По пути он останавливается у рынка КОР, в поселках Пески и Развилки, а также у садов «Росинка» и у Ново-Свердловской ТЭЦ. В Березовском автобус также совершает несколько остановок — на улице строителей, у Клиники мозга и Больничного городка. Всего в день автобус будет совершать четыре рейса. Также в перспективе его продлят до микрорайона «Зори».
Маршрут № 102 свяжет Березовский и Белоярское водохранилище. Автобус будет совершать два рейса в день и один сокращенный до поселка Сарапулка. Отмечается, что новый маршрут должен разгрузить утренние рейсы, которые, со слов местных жителей, регулярно были перегружены.