Обнародованы зарплаты директоров омских театров: как они изменились за год?

На втором месте оказалась бывший директор музыкального театра Нэлли Бут, которая руководила учреждением до 16 июля 2025 года. На этом посту она получала 279 тысяч рублей в месяц. Ее преемник Илья Киргинцев, возглавивший театр 17 июля, зарабатывал уже 226 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров директор Пятого театра Иван Тимофеев с доходом почти 259 тысяч рублей в месяц.
Незначительно уступила ему руководитель «Арлекина» Татьяна Канащук — около 230 тысяч рублей. Художественный руководитель «Галерки» Владимир Витько и директор ТЮЗа Михаил Мальцев получали 227 и 219 тысяч рублей соответственно. Таким образом, разрыв между самым высокооплачиваемым и самым «скромным» руководителем составил более 130 тысяч рублей.
«СуперОмск» сравнил суммы с прошлогодними показателями. По данным на апрель 2025 года (за 2024-й), лидером также был Виктор Лапухин с доходом более 415 тысяч рублей в месяц. Это на 60 тысяч больше, чем в 2023-м. Тогда вторую строчку занимал Илья Киргинцев (руководитель «Пятого театра») с 231 тысячью рублей, третью — Владимир Витько с почти 218 тысячами. У Нэлли Бут в 2024 году доход составлял около 200,5 тысячи рублей. Тогда самый низкий заработок был зафиксирован у директора Северного драматического театра в Таре Ольги Соя — порядка 174 тысяч рублей.