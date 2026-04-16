В Омской области анонсировано масштабное отключение воды

ЕДДС Исилькульского района сообщает
В связи с капитальным ремонтом насосной станции будет прекращена подача воды в Москаленском и Исилькульском районах.
Отключение запланировано с 9:00 вторника, 28 апреля 2026 года.
Воду дадут после окончания работ, точное время не называется.
Под ограничение от водоснабжения попадают:
р. п. Москаленки
д. Розенталь
д. Клаус
д. Надеждовка
д. Чистое Поле
д. Нейфельд
д. Гольбштадт
д. Алексеевка
г. Исилькуль
п. Боевой
п. Южный
с. Маргенау
д. Пучково
оз. Камысловское
д. Ивановка
д. Гофнунгсталь
д. Николайполь
с. Солнцевка
д. Петровка
д. Водяное
п. Лесной
д. Новорождественка
д. Аполлоновка
Всего без воды останутся:
24 населенных пункта.
18 187 домов.
42 225 человек.
66 соцобъектов.
Котельные работают в штатном режиме, имеется запас воды на 72 часа.