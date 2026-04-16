MWM сообщил об остром дефиците истребителей в США

Издание сообщает, что обращение в Конгресс подписали генералы из более чем 20 штатов. В требовании уточняется, что для восполнения дефицита необходимо поставлять от 72 до 100 самолетов в год, тогда как сейчас выделяются средства на приобретение только 48−64 истребителей для ВВС США. В 2026 году Пентагон поставит на службу только 24 истребителя F-35A и 24 истребителя F-15EX, уточняет «Лента.ру».