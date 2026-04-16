MWM сообщил об остром дефиците истребителей в США

Издание сообщает, что обращение в Конгресс подписали генералы из более чем 20 штатов. В требовании уточняется, что для восполнения дефицита необходимо поставлять от 72 до 100 самолетов в год, тогда как сейчас выделяются средства на приобретение только 48−64 истребителей для ВВС США. В 2026 году Пентагон поставит на службу только 24 истребителя F-35A и 24 истребителя F-15EX, уточняет «Лента.ру».
«Парк истребителей Национальной воздушной гвардии стремительно устаревает, а это значит, что большая часть денег будет уходить на поддержание их лётной годности. Через несколько лет они будут с трудом подниматься в воздух, не говоря уже о том, чтобы быть актуальными», — процитировал Military Watch Magazine одного из подписантов обращения — главу Национальной воздушной гвардии штата Айдахо бригадного генерала Шеннона Смита.
Ранее стало известно о поставках американских истребителей в Финляндию. Первые из 64 закупленных в США многоцелевых боевых самолетов F-35A, способных нести ядерное оружие, поступят на службу финской армии уже в 2026 году.