Ночное метро и экскурсия на ГЭС: новосибирцам покажут подземный город и гигантскую плотину

В четверг, 16 апреля, в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая новым экскурсионным и туристическим проектам весенне-летнего сезона 2026 года.

Источник: НДН.ИНФО

Главными необычными анонсами стали День метро и День Новосибирской ГЭС.

Ночное метро — проект разовый. Желающих прокатят по освещённым тоннелям, завезут в портал и покажут, как устроен подземный город изнутри.

«Мы даже не представляем, какое там удивительное хозяйство — всё чистое, всё разложено по порядку», — поделилась Елена Щукина, директор Музея Новосибирска.

Экскурсия на Новосибирскую ГЭС — история с продолжением. Такие прогулки уже были до 2021 года, но потом их приостановили. В этом году, в ноябре, в рамках Дня ГЭС их возобновят.

Обе экскурсии музей проводит совместно с партнёрами. По словам Щукиной, это не постоянные маршруты, но организаторы очень хотят, чтобы они состоялись и стали настоящим открытием для горожан.

Вера Ветрова