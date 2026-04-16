Ночное метро и экскурсия на ГЭС: новосибирцам покажут подземный город и гигантскую плотину

Главными необычными анонсами стали День метро и День Новосибирской ГЭС.
Ночное метро — проект разовый. Желающих прокатят по освещённым тоннелям, завезут в портал и покажут, как устроен подземный город изнутри.
«Мы даже не представляем, какое там удивительное хозяйство — всё чистое, всё разложено по порядку», — поделилась Елена Щукина, директор Музея Новосибирска.
Экскурсия на Новосибирскую ГЭС — история с продолжением. Такие прогулки уже были до 2021 года, но потом их приостановили. В этом году, в ноябре, в рамках Дня ГЭС их возобновят.
Обе экскурсии музей проводит совместно с партнёрами. По словам Щукиной, это не постоянные маршруты, но организаторы очень хотят, чтобы они состоялись и стали настоящим открытием для горожан.
Вера Ветрова