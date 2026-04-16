Подросток хочет подработать летом: в Беларуси это разрешено с 14 лет. Но есть условия

Адвокат Виктория Романчикова рассказала, что норма о возрасте для заключения трудового договора прописана в Трудовом кодексе: с 16 лет это допускается в общем порядке, а с 14 лет — с письменного согласия одного из родителей и при соблюдении специальных условий.
Главное условие такое: подросток в 14−16 лет может выполнять только легкую работу. Она не должна вредить здоровью и развитию и не должна мешать учебе. Перечень таких работ утверждается Минтруда.
Сейчас в него входят, например, некоторые виды ручной упаковки и сортировки, работа в гардеробе, доставка почтовых отправлений, помощь флористу, озеленение территорий, а также местная доставка еды и товаров.
По рабочему времени для несовершеннолетних тоже есть ограничения. Для подростков от 14 до 16 лет — не более 23 часов в неделю. Для работников от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.
То есть 15-летний подросток летом может работать официально, но только при двух условиях: есть письменное согласие родителя, а сама работа относится к легкой и безопасной.