В Новосибирске запретили продажу алкоголя в День Победы

Ограничения коснутся мест, популярных среди горожан в праздничные дни.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о запрете продажи алкоголя 9 мая.

Ограничения коснутся мест, популярных среди горожан в праздничные дни: Михайловской набережной, парков, скверов и прилегающих территорий во всех районах города, а также центральной части Новосибирска и примыкающих к ней улиц.

Предприятиям общепита и торговли, работающим в зонах массовых мероприятий, советуют предлагать клиентам безалкогольные напитки и мороженое. Также рекомендуется убрать с продажи все напитки в стеклянных бутылках, чтобы снизить риск травм и обеспечить безопасность.

Ранее «АиФ-Новосибирск» писал, что стала известна погода на майские праздники в Новосибирске.