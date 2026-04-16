В Калининграде начались работы по монтажу въездного знака со стороны ул. Невского

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.