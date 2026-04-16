В Казани стартует новый сезон велопроката

Параллельно в городе уже работают электросамокаты: их сезон стартовал 14 апреля. Как и в прошлом году, для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют строгие ограничения. Из-за жалоб горожан на хаотичную парковку и угрозу безопасности пешеходов в Казани сохранится запрет на стоянку самокатов в ряде центральных улиц города.