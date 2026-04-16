В Казани стартует новый сезон велопроката

В этом году количество двухколесного транспорта планируют увеличить до 270.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 17 апреля в Казани открывается сезон городского велопроката «Зеленый город». Для аренды станет доступно 270 велосипедов — это на 80 единиц больше, чем в прошлом сезоне.

Параллельно в городе уже работают электросамокаты: их сезон стартовал 14 апреля. Как и в прошлом году, для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют строгие ограничения. Из-за жалоб горожан на хаотичную парковку и угрозу безопасности пешеходов в Казани сохранится запрет на стоянку самокатов в ряде центральных улиц города.

Напомним, 25 апреля на набережной реки Казанки пройдет открытие велосезона «Крути вдоль реки». Для гостей проведут разминку и техосмотр, экстрим-шоу и конкурс на самый необычный костюм.