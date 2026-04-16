Новосибирцам разъяснили природу трудностей билингвов с усвоением терминов

В Новосибирскую область продолжают возвращаться семьи переселенцев, ранее уехавших в Германию.

Их дети нередко свободно говорят на русском и немецком. Однако в школьной среде сталкиваются с трудностями — прежде всего при освоении терминологии.

Как пояснила доцент НГПУ Наталья Дутова, такие особенности связаны с билингвизмом и считаются нормой. Речь не идёт о нарушениях: это естественный этап развития при одновременном использовании двух языков.

По словам специалиста, дети из двуязычных семей могут немного позже начинать говорить, но в дальнейшем получают преимущества. Они лучше чувствуют структуру языка, легче осваивают новые языки и обладают более широким набором речевых стратегий.

Эксперт также отметила, что билингвизм расширяет когнитивные возможности и способствует развитию межкультурной коммуникации.