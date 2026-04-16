Из-за участившихся угроз беспилотной опасности в Ростове отменили велопарад

Мероприятие должно было пройти 18 мая.

В Ростове-на-Дону отменили традиционный велопарад, который должен был состояться 18 мая. Об этом проинформировали организаторы мероприятия, приложив к сообщению ответ администрации донской столицы.

Отмена связана с участившимися угрозами беспилотной и ракетной опасности на регион.

«В связи с участившимися угрозами беспилотной и ракетной опасности управлением МВД России по Ростову-на-Дону рекомендовано минимизировать или отменить крупные культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия, которые влекут за собой значительное скопление людей на определённом участке местности (парки, скверы, площади)», — сказано в сообщении.

В связи с этим городские власти приняли решение отменить мероприятие в 2026 году, чтобы не рисковать безопасностью людей. Организаторы надеются, что в будущем, когда условия станут более благоприятными, праздник велоспорта всё же вернётся в город.