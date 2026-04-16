Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 и 21 апреля будут изменены схемы движения и парковки транспорта в районе городских кладбищ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Изменения вводятся 20 и 21 апреля в связи с обеспечением безопасности в преддверии родительского дня и в день Радоницы.

Источник: НИА Красноярск

В районе кладбища «Бадалыкское» будут закрыты для транспорта несколько участков. В частности невозможно будет проехать на территорию погоста с проезда-дублёра ул. Енисейский тракт, а также с ул. Енисейский тракт по направлению к ул. Ремесленная.

Также закрыты для транспорта будут проезд к ул. Ремесленная в районе здания № 19 по ул. Енисейский тракт и съезд к храму-часовне (здание № 3/3 по ул. Енисейский тракт) с проезда-дублёра ул. Енисейский тракт.

С восточной стороны кладбища на ул. Енисейский тракт будет временно запрещен разворот грузовых автомобилей. А на участке ул. Енисейский тракт вдоль кладбища все автомобили смогут двигаться с максимально разрешённой скоростью не более 40 км/ч. Там будут выставлены соответствующие временные дорожные знаки.

В районе кладбища «Николаевское» для движения транспорта будет закрыт участок ул. Пролетарская, расположенный вдоль погоста.

В районе кладбища «Шинников» будет запрещено движение грузового транспорта по ул. 4-я Шинная от здания № 20а вдоль кладбища.

Эти ограничения будут действовать с 22:00 20 апреля до 21:00 21 апреля.

​Кроме того, с 22:00 20 апреля до 21:00 21 апреля будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта:

на ул. Грунтовой от стр. № 15б до стр. 21а/1 (кладбище «Злобинское»);

на пр. Свободном от ул. Лесопарковой до пересечения с проездом в районе здания № 77 по пр. Свободный;

на ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык»;

на проезде-дублере ул. Енисейский тракт вдоль кладбища «Бадалык»;

на ул. 4-я Шинной вдоль кладбища «Шинное» от здания № 20/1 до здания № 65;

на ул. Базайской вдоль кладбища «Базайское» от здания № 91 до здания № 140 и от здания № 140 до здания № 140 стр.6;

на ул. Шахтеров от ул. Игарской до пересечения с ул. Дудинской и ул. Степана Разина;

на ул. Дудинской от здания № 12а до ул. Шахтёров.