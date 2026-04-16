Ветеран педагогики из Якутии получила 1 млн рублей к своему столетию

В Якутске миллион рублей выплатили ветерану системы образования, отметившей столетний юбилей.

В Якутске торжественно отметили столетие ветерана системы образования республики Розы Петровны Поповой. Как пишет «КП — Якутия», юбилярше вручили Почетный знак «Уйэ саас» от главы региона Айсена Николаева, а также передали телеграмму от президента Владимира Путина. Выплата к знаку составила один миллион рублей, деньги уже перечислены имениннице.

Роза Попова родилась в селе II Нерюктяй Олекминского района. Окончила учительский институт, работала преподавателем математики, затем заместителем председателя райисполкома и инспектором отдела народного образования. Воспитала не одно поколение учителей.

Роза Петровна вместе с супругом вырастила трех дочерей, а сегодня ее окружают пятеро внуков и четверо правнуков. Глава Якутии назвал ее поколение созидателями, которые строили будущее республики несмотря на все трудности.

Сама юбилярша поблагодарила власти за внимание к старшему поколению и призналась: секрет ее долголетия — в постоянном желании делать что-то полезное.

