Ветеран педагогики из Якутии получила 1 млн рублей к своему столетию

В Якутске торжественно отметили столетие ветерана системы образования республики Розы Петровны Поповой. Как пишет «КП — Якутия», юбилярше вручили Почетный знак «Уйэ саас» от главы региона Айсена Николаева, а также передали телеграмму от президента Владимира Путина. Выплата к знаку составила один миллион рублей, деньги уже перечислены имениннице.