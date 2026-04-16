Губернатор Андрей Травников открыл Новосибирский медиафорум-2026

В Новосибирской области начал работу «Новосибирский медиафорум-2026». Мероприятие продлится два дня — 16 и 17 апреля — на четырёх площадках:
форум госпабликов,
форум блогеров,
медиамастерская от «Шкулёв Холдинг»,
пленарное заседание-открытие в ГКЗ имени Каца.
В пленарном заседании приняли участие:
губернатор Андрей Травников,
председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв,
президент «Шкулёв Холдинг» Виктор Шкулёв,
директор департамента по работе с органами государственной власти RUTUBE Игорь Павлов,
руководитель отдела продвижения VK Николай Афиногенов.
Модератором выступил заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
Губернатор отметил, что форум переходит в разряд регулярных мероприятий, и у медиасообщества региона появилась постоянная площадка для профессионального диалога.
Глава региона представил данные системного мониторинга медиарынка, который ведётся уже десять лет. Телевидение утратило монопольное положение, но сохранило статус важного источника информации: его недельная аудитория стабилизировалась на уровне 61%. Печатная пресса показала значительное снижение — с 43% до 11%. Радио держится уверенно, сохраняя около половины слушателей. Новостные сайты фиксируют показатель 31,5%.
Губернатор подчеркнул, что социальные сети стали абсолютным лидером: их недельная аудитория выросла с 62% до 79%. Однако важно понимать: соцсети — это конгломерат классических сетей, мессенджеров и видеохостингов, между которыми идёт постоянная миграция пользователей. Ключевое правило современного медиа — мультиплатформенность.
Ещё один глобальный тренд — суверенизация цифрового пространства. В России активно растут VK Видео и RUTUBE, запущен государственный мессенджер МАКС. Региональные госпаблики представлены во всех ключевых средах, а телепродукция выходит не только в эфире, но и на видеохостингах. Печатные СМИ адаптируются к новым форматам.
Андрей Травников отметил, что каналы региона в мессенджере МАКС уже сравнялись по подписчикам с другими площадками и опережают их по просмотрам. Это доказывает: качественный, оперативный и форматный контент находит отклик мгновенно на любых платформах. Губернатор также заявил, что впереди новые вызовы: применение искусственного интеллекта, противодействие информационным фейкам и повышение медиаграмотности. Он выразил уверенность, что медиафорум станет отправной точкой для новых проектов и партнёрств.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал об образовательных модулях для молодых журналистов.