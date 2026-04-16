Губернатор Андрей Травников открыл Новосибирский медиафорум-2026

Форум продлится два дня — 16—17 апреля.

Источник: Om1 Омск

В Новосибирской области начал работу «Новосибирский медиафорум-2026». Мероприятие продлится два дня — 16 и 17 апреля — на четырёх площадках:

  • форум госпабликов,

  • форум блогеров,

  • медиамастерская от «Шкулёв Холдинг»,

  • пленарное заседание-открытие в ГКЗ имени Каца.

В пленарном заседании приняли участие:

  • губернатор Андрей Травников,

  • председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв,

  • президент «Шкулёв Холдинг» Виктор Шкулёв,

  • директор департамента по работе с органами государственной власти RUTUBE Игорь Павлов,

  • руководитель отдела продвижения VK Николай Афиногенов.

Модератором выступил заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Губернатор отметил, что форум переходит в разряд регулярных мероприятий, и у медиасообщества региона появилась постоянная площадка для профессионального диалога.

Глава региона представил данные системного мониторинга медиарынка, который ведётся уже десять лет. Телевидение утратило монопольное положение, но сохранило статус важного источника информации: его недельная аудитория стабилизировалась на уровне 61%. Печатная пресса показала значительное снижение — с 43% до 11%. Радио держится уверенно, сохраняя около половины слушателей. Новостные сайты фиксируют показатель 31,5%.

Губернатор подчеркнул, что социальные сети стали абсолютным лидером: их недельная аудитория выросла с 62% до 79%. Однако важно понимать: соцсети — это конгломерат классических сетей, мессенджеров и видеохостингов, между которыми идёт постоянная миграция пользователей. Ключевое правило современного медиа — мультиплатформенность.

Ещё один глобальный тренд — суверенизация цифрового пространства. В России активно растут VK Видео и RUTUBE, запущен государственный мессенджер МАКС. Региональные госпаблики представлены во всех ключевых средах, а телепродукция выходит не только в эфире, но и на видеохостингах. Печатные СМИ адаптируются к новым форматам.

Андрей Травников отметил, что каналы региона в мессенджере МАКС уже сравнялись по подписчикам с другими площадками и опережают их по просмотрам. Это доказывает: качественный, оперативный и форматный контент находит отклик мгновенно на любых платформах. Губернатор также заявил, что впереди новые вызовы: применение искусственного интеллекта, противодействие информационным фейкам и повышение медиаграмотности. Он выразил уверенность, что медиафорум станет отправной точкой для новых проектов и партнёрств.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал об образовательных модулях для молодых журналистов.