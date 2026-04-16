В Омской области начал действовать особый противопожарный режим

На всей территории Омской области начал действовать особый противопожарный режим (ОПР). С 15 апреля по 15 июня жители ряда северных районов Омской области обязаны соблюдать ограничения. Это касается жителей Большеуковского, Знаменского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского, Колосовского, Крутинского, Муромцевского, Седельниковского и Тюкалинского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Ранее, с 10 апреля, ограничения вступили в силу на территории Омска и большинства районов области, включая Азовский, Большереченский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский, Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Черлакский и Шербакульский муниципальные районы.
Особый противопожарный режим вводится ежегодно, когда природные условия и высокая температура воздуха создают риск быстрого распространения огня. В этот период пожарные службы переходят в режим повышенной готовности.
За последние сутки в Омской области произошло 22 пожара, из которых половина связана с возгоранием травы. В Кировском округе, за пределами садоводства «Берёзка-3», огонь охватил 3 000 квадратных метров. В Ленинском округе, за территорией товарищества «Путеец-2», сгорело 4 000 квадратных метров травы. В Калачинском районе, недалеко от деревни Куликово, огонь уничтожил 400 квадратных метров травы. Также в Знаменском районе, у деревни Копейкино, ликвидировано возгорание травы и сухостоя на площади 10 000 квадратных метров.
«Сейчас сухая погода и сильный ветер создают идеальные условия для быстрого распространения огня. Каждое возгорание травы — это потенциальный шаг к более крупному, неконтролируемому пожару, который может угрожать населённым пунктам, лесам и жизням людей. Игнорирование запретов на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, а также неосторожное обращение с огнём могут привести к страшным последствиям», — подчеркнула начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.
Во время действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение требований пожарной безопасности становятся значительно выше. Так, физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 20 000 рублей, должностные лица — до 60 000 рублей, а юридические лица рискуют заплатить штраф от 400 000 до 800 000 рублей.