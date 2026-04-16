В Омской области начал действовать особый противопожарный режим

За последние сутки в Омской области произошло 22 пожара, из которых половина связана с возгоранием травы. В Кировском округе, за пределами садоводства «Берёзка-3», огонь охватил 3 000 квадратных метров. В Ленинском округе, за территорией товарищества «Путеец-2», сгорело 4 000 квадратных метров травы. В Калачинском районе, недалеко от деревни Куликово, огонь уничтожил 400 квадратных метров травы. Также в Знаменском районе, у деревни Копейкино, ликвидировано возгорание травы и сухостоя на площади 10 000 квадратных метров.