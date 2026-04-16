Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о ремонте в аэропорту Платов

Провести ремонт аэродрома в Ростовской области потребовали через суд.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск о принудительном ремонте на территории аэропорта Платов. Соответствующая информация указана в электронной картотеке судебной инстанции.

Иск приняли к рассмотрению в марте 2026 года, в апреле дело назначили к разбирательству. Истец — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Ответчик — АО «Ростоваэроинвест».

Через суд от компании-ответчика потребовали устранить недочеты, выявленные с 2023 по 2025 годы в актах проверки объектов аэродрома в аэропорту Платов. В частности, в документации говорилось о трещинах и эрозии на взлетно-посадочной полосе и рулежной дорожке, а также о трещинах на стенах внутри КПП.

Слушания назначили на 19 мая 2026 год. При этом сторонам рекомендовали урегулировать спор самостоятельно через мировое соглашение.

