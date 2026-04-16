Экс-сотрудник ГАИ из Большого Камня сядет почти на 6 лет за взятки

Бывшего инспектора ГАИ, который помогал водителям «решать вопросы» за деньги, осудили в Приморье. Суд отправил его в колонию общего режима и обязал выплатить полмиллиона рублей штрафа, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, сам экс-сотрудник ГАИ получил взятку в 78 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не привлекать к ответственности грузовые фуры и давал им беспрепятственно ездить по территории Большого Камня и Шкотовского района.
Суд признал его виновным по двум статьям: посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и получение взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Приговор пока не вступил в законную силу.
