Экс-сотрудник ГАИ из Большого Камня сядет почти на 6 лет за взятки

Осуждённый выступал посредником при незаконной постановке авто на учет и брал деньги за беспрепятственный проезд грузовиков.

Источник: PrimaMedia.ru

Бывшего инспектора ГАИ, который помогал водителям «решать вопросы» за деньги, осудили в Приморье. Суд отправил его в колонию общего режима и обязал выплатить полмиллиона рублей штрафа, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2023—2024 годах обвиняемый был посредником при передаче 85 тысяч рублей инспектору МОРАС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский». Деньги предназначались за незаконную постановку двух машин на регистрационный учет.

Кроме того, сам экс-сотрудник ГАИ получил взятку в 78 тысяч рублей. За эту сумму он обещал не привлекать к ответственности грузовые фуры и давал им беспрепятственно ездить по территории Большого Камня и Шкотовского района.

Суд признал его виновным по двум статьям: посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) и получение взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что недавно суд Владивостока приговорил участкового уполномоченного к трем годам колонии общего режима и штрафу в почти 500 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного взыщут 32 тысячи рублей полученной взятки в доход государства.