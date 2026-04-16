Во Владивостоке началась работа над созданием морского музея

«К большому сожалению, 90-е забрали у нас не только многие материальные свидетельства в виде кораблей, но и большое количество предприятий, чьи производственные музеи были ликвидированы. Сохранился музей Дальневосточного морского пароходства. Здесь многое можно почерпнуть об истории торгового флота. Чудом выжил музей Дальзавода. Ничего не осталось от владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота, ничего не осталось от Дальморепродукта. Сейчас особенно велика потребность в собственной памяти. Морской музей будет давать нам радость и силы», — сказал Виктор Шалай.