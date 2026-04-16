Во Владивостоке началась работа над созданием морского музея

В Приморье дан старт работе над созданием морского музея. Эксперты и краеведы сходятся во мнении: такой музей крайне важен для Владивостока, поскольку способен стать не просто выставочным пространством, а частью исторического кода города, чья судьба неразрывно связана с морем, портом и флотами — военным, торговым и рыболовным. Практическим шагом стала передача двух экспонатов в фонд будущего музея, которую инициировал почётный гражданин Владивостока Михаил Робканов.
Передача состоялась в музее имени Арсеньева. Были подарены керосиновый мачтовый фонарь, который был произведен в конце 19, начале 20 веков в Англии, и шлюпочный магнитный компас 1969 года выпуска. Документ о передаче подписали почетный житель Владивостока и почетный президент морского торгового порта Михаил Робканов и директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. Сам музей пока существует в планах, однако работа над формированием экспозиции уже началась.
Рассуждая о том, почему морская тема должна занять центральное место в музейном пространстве столицы Дальнего Востока, почётный гражданин Владивостока Михаил Робканов подчеркнул историческую роль флотов в развитии региона.
«На сегодняшний день идёт недооценка вклада моряков в развитие Дальнего Востока. Ведь это и военно-морской флот, и торговый флот, и рыболовный флот — много специальных флотов, которые развивали наш Дальний Восток. Об этом все должны знать. Как это донести? Конечно же, с помощью музея», — сказал Робканов.
Говоря о создании морского музея, Робканов назвал переданные приборы символической «точкой опоры» для будущего проекта.
«Я с огромным удовольствием поддерживаю инициативу создания мощнейшего морского музея на Дальнем Востоке. Как небольшой вклад мы с сыном решили подарить два морских прибора — они связаны с судовождением. Пусть эти два прибора станут точкой опоры для создания огромного морского музея на Дальнем Востоке», — отметил почетный житель Владивостока.
Виктор Шалай подчеркнул, что новый музей не должен быть холодным собранием экспонатов — напротив, он обязан стать очень личным и трогательным для каждого жителя Приморья.
«Морской музей во Владивостоке должен быть самым центричным, самым трогательным. Пусть он будет построен из тысяч артефактов, которые важны для вас. Он должен включать и открытку, которую вам прислала мама из рейса, и китель отца-капитана. Как, например, у меня, он висит в кабинете и является личной реликвией».
Комментируя важность немедленных действий по созданию музея, Шалай напомнил, что многие производственные музеи крупнейших дальневосточных морских предприятий были безвозвратно утеряны в 90-е годы, и сегодняшний момент нельзя упустить.
«К большому сожалению, 90-е забрали у нас не только многие материальные свидетельства в виде кораблей, но и большое количество предприятий, чьи производственные музеи были ликвидированы. Сохранился музей Дальневосточного морского пароходства. Здесь многое можно почерпнуть об истории торгового флота. Чудом выжил музей Дальзавода. Ничего не осталось от владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота, ничего не осталось от Дальморепродукта. Сейчас особенно велика потребность в собственной памяти. Морской музей будет давать нам радость и силы», — сказал Виктор Шалай.
Виктор Шалай отметил, что ведется работа с некоторыми частными предприятиями, чтобы фонды их музеев стали частью экспозиции морского музея.