Хирургическое лечение ожирения станет бесплатным по ОМС

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне с ожирением теперь смогут получать хирургическую помощь бесплатно, по полису ОМС. Соответствующее положение включили в программу государственных гарантий.
Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил оставить базовую медицинскую помощь бесплатной для всех, но повышенные взносы на ОМС взимать с тех, кто сознательно вредит своему здоровью.
Он считает, что страховые взносы могли бы стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни. При этом действующую социальную систему он назвал правильной. Напомним, что сейчас работодатели платят взносы за своих сотрудников в Социальный фонд, из которого потом оплачиваются медицинские услуги, передает РИА Новости.