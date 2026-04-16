«5 лет принимал меры конспирации»: подозреваемый прятался в тайнике в Караганде

В Караганде задержали подозреваемого в вымогательстве, который находился в розыске на протяжении 5 лет. Он прятался в тайнике, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в вымогательстве на 117 млн тенге

43-летний мужчина задержан полицией в Караганде. Он находился в международном розыске 5 лет по подозрению в вымогательстве.

Детали операции

Спецоперация прошла в одном из частных домов города. В ходе обыска полицейские обнаружили тайник, где скрывался разыскиваемый.

По предварительным данным, мужчина вымогал 117 миллионов тенге у жителя Караганды, используя угрозы. Подозреваемый долгое время скрывался от правоохранительных органов, предпринимая меры конспирации.

Задержание и дальнейшие действия

Задержанный помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование.