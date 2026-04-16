Ночной «бизнес» на 10 млн тенге закрыт на западе Казахстана — МВД

В Атырауской области сотрудниками министерства внутренних дел закрыт ночной «бизнес», задержаны предполагаемые участники организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ОПГ занималась хищением верблюдов: задержаны подозреваемые

Из релиза следует, что организованная преступная группа (ОПГ) занималась хищением верблюдов и была задержана полицией 9 апреля в Атырауской области.

Злоумышленники целенаправленно выезжали в степные участки, где выявляли свободно пасущийся скот. В ночное время животных перегоняли и перевозили на грузовом транспорте в Мангистаускую область для последующей реализации. На данный момент доказана причастность группы к хищению десятков голов скота. Ущерб составил свыше 10 млн тенге. Значительная часть похищенного имущества изъята и не допущена к реализации.

Все подозреваемые задержаны и водворены под стражу.

Пресс-служба МВД РК напоминает, что за скотокрадство предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. «Никаких “неприкасаемых” здесь нет — закон един для всех», — подчеркивают в ведомстве.

Для профилактики министерство внутренних дел рекомендует владельцам скота:

  • Обеспечить учет животных, в том числе их чипирование.

  • Не оставлять скот без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Западном Казахстане пресечена деятельность ОПГ, которая на протяжении длительного времени занималась хищением скота на территории региона.