Ночной «бизнес» на 10 млн тенге закрыт на западе Казахстана — МВД

Злоумышленники целенаправленно выезжали в степные участки, где выявляли свободно пасущийся скот. В ночное время животных перегоняли и перевозили на грузовом транспорте в Мангистаускую область для последующей реализации. На данный момент доказана причастность группы к хищению десятков голов скота. Ущерб составил свыше 10 млн тенге. Значительная часть похищенного имущества изъята и не допущена к реализации.