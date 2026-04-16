Губернатор Хоценко сообщил о достижениях агропромышленного комплекса региона

Омские аграрии добились рекордных показателей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 апреля, губернатор Виталий Хоценко принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области. Основной темой стало подведение итогов работы отрасли.

Как сообщил Виталий Хоценко, в сфере АПК Омская область занимает лидирующие позиции среди регионов России, омские аграрии показывают рекордные показатели.

Так, по итогам прошлого года объем производства сельхозпродукции в регионе значительно превысил потребности внутреннего рынка. Наиболее значимых показателей омские труженики добились в обмолоте зерна. В 2025 году валовый сбор зерна составил более 4 млн тонн, что стало вторым по счету рекордным результатом для области, урожай зерновых превысил потребности внутреннего рынка в 2,4 раза.

Глава региона поблагодарил аграриев за самоотверженный труд и вручил лучшим из лучших заслуженные награды. Также Виталий Хоценко поручил главам районов взять под личный контроль ход начинающейся посевной кампании.