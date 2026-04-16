Нижегородцев предупредили о похолодании до +2 градусов к 20 апреля

Температура воздуха начнет снижаться уже в это воскресенье.

Похолодание придет в Нижний Новгород в ближайшее воскресенье. 19 апреля воздух прогреется лишь до +4 градусов, а к 20 апреля столбики уличных термометров поднимутся лишь до отметки +2. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Сегодня в областном центре ожидается до 16 градусов тепла. К ночи может пойти дождь. Завтра погода существенно не изменится.

В выходные нижегородцев ждут осадки. В субботу днем на улице будет до +12 градусов, а в воскресенье похолодает сразу на 8 градусов. Температурный максимум 19 апреля — плюс 4 градуса.

По предварительным прогнозам синоптиков, тепло вернется в столицу Приволжья лишь 24 апреля.

Ранее нижегородцам объяснили невозможность отключения отопления в начале апреля.