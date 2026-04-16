В Надыме открыли первый на Ямале музей Арктического здоровья

Первый в Ямало-Ненецком автономном округе музей Арктического здоровья начал работать в городе Надыме в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Музей станет интерактивной обучающей площадкой, где каждый сможет не только увидеть, какой вред организму наносит нездоровый образ жизни, но и приобрести важные навыки на мастер-классах. Например, там можно будет научиться правильно чистить зубы или измерять артериальное давление. Первыми посетителями музея стали старшеклассники школы № 4 города Надыма и воспитанники детского сада «Ромашка».
Ребята узнали о медали «За пьянство», которую Петр I велел надевать на шею пьяницам и приковывать цепями. Также школьники изучили огромные надувные легкие и сердце, где представлены опухоли, тромбоз и инфаркт, которые часто вызывают курение и парение. На «островках здоровья» дети измерили друг другу давление, определили уровень насыщения крови кислородом и холестерина. Завершил экскурсию мастер-класс по первой помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.