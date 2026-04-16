На открытии «Арабеска» в Перми Владимир Васильев танцевал под «Хава нагилу»

Художественный руководитель конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой, народный артист СССР и РФ Владимир Васильев танцевал на открытии конкурса под зажигательную «Хава нагилу».
В Перми начался XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск». Количество и география его участников впечатляют. 354 заявки от танцовщиков и хореографов — это на треть больше, чем на предыдущем конкурсе. Борьбу за награды поведут представители 14 стран. И если участников из Монголии, Бразилии, Турции, Франции можно считать уже привычными на «Арабеске», то, например, представительница Австралии станет первой за всю почти сорокалетнюю историю конкурса.
«Балет — искусство молодых. И для любого молодого артиста очень важно, когда его талант открывается на пермской сцене, при чутком, внимательном взгляде высокого жюри под руководством Владимира Васильева», — сказала на торжественном открытии «Арабеска» министр культуры Пермского края Алла Платонова.
А сам Васильев назвал Пермь «городом танца, городом великих мастеров» и пожелал удачи всем участникам конкурса.
В первом отделении концерта, состоявшегося в этот вечер, зрители увидели одноактный балет «Вариации на тему рококо» на музыку Чайковского в постановке руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко. Было красиво, изящно, виртуозно.
Но настоящим сюрпризом для любителей танца стало второе отделение: музыкальный спектакль «Блуждающие звёзды» по мотивам романа Шолом-Алейхема исполнили артисты Государственного молодёжного ансамбля песни и танца «Алтай» из Барнаула. Режиссёр-постановщик и автор мультимедийного оформления — легендарный Владимир Васильев.
Более того, в финале, на представлении участников, он пустился в пляс вместе с главными героями спектакля под искромётную еврейскую «Хава нагилу». Зал взорвался бурными овациями.