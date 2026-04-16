На открытии «Арабеска» в Перми Владимир Васильев танцевал под «Хава нагилу»

В Перми начался XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск». Количество и география его участников впечатляют. 354 заявки от танцовщиков и хореографов — это на треть больше, чем на предыдущем конкурсе. Борьбу за награды поведут представители 14 стран. И если участников из Монголии, Бразилии, Турции, Франции можно считать уже привычными на «Арабеске», то, например, представительница Австралии станет первой за всю почти сорокалетнюю историю конкурса.