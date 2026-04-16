Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил под стражей подростка, напавшего на учителя в Добрянке

Защита мальчика пыталась перевести подростка под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой суд принял решение не менять меру пресечения 17-летнему подростку, обвиняемому в нападении на педагога. Он продолжит находиться в следственном изоляторе как минимум до 7 июня.

Адвокаты просили перевести подростка под домашний арест, однако суд не поддержал это ходатайство.

Напомним, 7 апреля 2026 года в Добрянке 17-летний учащийся школы у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. С подозреваемым проводятся следственные действия.

Расследование по делу продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Была победителем конкурса «Учитель года»: завуч, которого убил 17-летний школьник в Добрянке, преподавала более 30 лет.