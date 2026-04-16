Суд оставил под стражей подростка, напавшего на учителя в Добрянке

Пермский краевой суд принял решение не менять меру пресечения 17-летнему подростку, обвиняемому в нападении на педагога. Он продолжит находиться в следственном изоляторе как минимум до 7 июня.
Адвокаты просили перевести подростка под домашний арест, однако суд не поддержал это ходатайство.
Напомним, 7 апреля 2026 года в Добрянке 17-летний учащийся школы у входа в учебное заведение нанес ножевые ранения своему классному руководителю. От полученных ранений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. С подозреваемым проводятся следственные действия.
Расследование по делу продолжается.
