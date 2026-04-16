В Челябинске умер бывший начальник городской ГАИ Алексей Горшков

Алексей Горшков умер из-за болезни.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Челябинске скончался бывший начальник ГИБДД города, полковник полиции в отставке Алексей Горшков. Ему было 44 года.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, Алексея Горшкова не стало после продолжительной болезни.

— Весь свой жизненный путь Алексей Вадимович прошёл с честью, добросовестно служа закону и людям. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и всех, кто знал этого мужественного, ответственного и благородного человека, — заявили в ГАИ.

Алексей Горшков служил в полиции с 1998 года. Сначала был участковым уполномоченным, позже — старшим инспектором дорожного надзора, руководил постом полиции на Копейском шоссе.

В 2007 году он стал начальником отделения ГИБДД по Ленинскому району, а два года спустя возглавил отделение пропаганды безопасности дорожного движения.

Начальником ГИБДД служил с 2019 до 2022 года, когда вышел на пенсию.