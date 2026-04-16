Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Казань-Сочи перенаправили в Минеральные Воды

На фоне беспилотной опасности временно закрывали аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Рейс N4−412, следовавший из Казани в Сочи, совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Причиной стали ограничения на полеты в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.

После открытия неба борт направят к пункту назначения. Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейсов на сайтах и табло.

В Росавиации уточнили, что на фоне беспилотной опасности с ночи были временно закрыты аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. По информации Минобороны России, за ночь над страной сбили 207 беспилотников, в том числе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Накануне в казанском аэропорту зафиксированы массовые задержки рейсов. По информации онлайн-табло, от расписания отклонились 17 рейсов на прилет и вылет. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

