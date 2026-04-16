Рейс Казань-Сочи перенаправили в Минеральные Воды

Рейс N4−412, следовавший из Казани в Сочи, совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Причиной стали ограничения на полеты в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.
После открытия неба борт направят к пункту назначения. Пассажирам рекомендовали следить за статусом рейсов на сайтах и табло.
В Росавиации уточнили, что на фоне беспилотной опасности с ночи были временно закрыты аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. По информации Минобороны России, за ночь над страной сбили 207 беспилотников, в том числе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Накануне в казанском аэропорту зафиксированы массовые задержки рейсов. По информации онлайн-табло, от расписания отклонились 17 рейсов на прилет и вылет. Сбои затронули как внутренние, так и международные направления. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.