В Самаре признали памятником дом мещан Сибирцевых на улице Куйбышева

Реестр объектов культурного наследия Самары пополнился.

Источник: Комсомольская правда

Дом мещан Сибирцевых, который расположен на улице Куйбышева, 45, литеры А, А1, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ранее он находился в реестре строений, обладающих признаками ОКН. Документ об этом подготовили в ГИООКН Самарской области.

Известно, что здание было построено еще до 1874 года, но в 1879—1890 годах его перестраивали.

В течение года после включения в реестр ОКН для дома мещан Сибирцевых проведут государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее в Самаре объектом культурного наследия признали дом мещанина Кочеткова на улице Венцека.