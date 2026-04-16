В Самаре признали памятником дом мещан Сибирцевых на улице Куйбышева

Дом мещан Сибирцевых, который расположен на улице Куйбышева, 45, литеры А, А1, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ранее он находился в реестре строений, обладающих признаками ОКН. Документ об этом подготовили в ГИООКН Самарской области.
Известно, что здание было построено еще до 1874 года, но в 1879—1890 годах его перестраивали.
В течение года после включения в реестр ОКН для дома мещан Сибирцевых проведут государственную историко-культурную экспертизу.
Ранее в Самаре объектом культурного наследия признали дом мещанина Кочеткова на улице Венцека.