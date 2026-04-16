В Самаре признали памятником дом мещан Сибирцевых на улице Куйбышева

Дом мещан Сибирцевых, который расположен на улице Куйбышева, 45, литеры А, А1, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ранее он находился в реестре строений, обладающих признаками ОКН. Документ об этом подготовили в ГИООКН Самарской области.