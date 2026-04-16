Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила Нижегородскую область

В Нижегородской области состоялось совещание, посвященное усовершенствованию системы социальных гарантий для военнослужащих, ветеранов военной службы и их близких. Информацию об этом распространил MAX-канал Министерства обороны РФ.
В мероприятии, проходившем в рамках поездки в войска Московского военного округа, участвовала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
Анна Цивилева отметила, что целью собрания стало обсуждение пенсионного обеспечения в Министерстве обороны и обмен опытом между регионами.
В работе совещания приняли участие финансисты, руководители центральных органов военного управления, начальники центров социального обеспечения военных комиссариатов из 89 регионов России, а также представители зарубежных отделов, часть из которых подключилась по видеосвязи.
Она добавила, что ведется работа по цифровизации процессов, включая создание системы автоматизированного пенсионного обеспечения.
На совещании детально проработаны вопросы организации взаимодействия между воинскими частями, финансово-экономическими органами ВС РФ и Военно-социальным центром МО РФ для ускорения оформления пенсий и компенсаций.
В рамках своего визита Анна Цивилева также ознакомилась с процессом обучения в Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище, восстановленном в прошлом году. Начальник училища генерал-майор Игорь Павелко представил замминистра обороны информацию о базе обучения, техническом оснащении и развитии инфраструктуры вуза.
Ранее нижегородца вернули из украинского плена домой.