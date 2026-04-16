Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасные субпродукты нашли в Волгоградской области

Россельхознадзор обнаружил фальсификацию данных о мясных субпродуктах в Иловлинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области выявили серьезное нарушение, связанное с продлением сроков годности мясной продукции. Факт обнаружили специалисты Россельхознадзора.

Мониторинговая группа ведомства установила, что ветеринарный специалист ГБУ ВО «Иловлинская райСББЖ» оформил производственный сертификат на замороженные говяжьи почки. В документе указали срок годности до 16 июня 2026 года. Однако затем, используя транзакцию «переработка/производство», срок годности продукта увеличили. Это сделали путем искусственного продления срока годности сырья, из которого почки произвели.

Предприятию объявили предостережение. Его обязали принять меры для соблюдения всех необходимых требований. Записи об этой продукции в системе аннулировали. Ветеринарный специалист получил предупреждение. Все материалы по данному делу направили в комитет ветеринарии и природоохранную прокуратуру для дальнейшего разбирательства.