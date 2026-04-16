Опасные субпродукты нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области выявили серьезное нарушение, связанное с продлением сроков годности мясной продукции. Факт обнаружили специалисты Россельхознадзора.
Мониторинговая группа ведомства установила, что ветеринарный специалист ГБУ ВО «Иловлинская райСББЖ» оформил производственный сертификат на замороженные говяжьи почки. В документе указали срок годности до 16 июня 2026 года. Однако затем, используя транзакцию «переработка/производство», срок годности продукта увеличили. Это сделали путем искусственного продления срока годности сырья, из которого почки произвели.
Предприятию объявили предостережение. Его обязали принять меры для соблюдения всех необходимых требований. Записи об этой продукции в системе аннулировали. Ветеринарный специалист получил предупреждение. Все материалы по данному делу направили в комитет ветеринарии и природоохранную прокуратуру для дальнейшего разбирательства.