Красноярцам рассказали, законно ли требовать деньги за утерянный номерок

Красноярец обратился в Роспотребнадзор с вопросом о законности требований об уплате штрафа за утерю номерка.

Источник: Комсомольская правда

Житель Красноярска обратился в краевой Роспотребнадзор с вопросом о законности требований об уплате штрафа за утерю номерка. По словам мужчины, он пришел в театр, сдал куртку в гардероб, однако после окончания спектакля не смог найти жетон.

— С меня потребовали заплатить штраф. Законно ли это? — спрашивает горожанин.

Специалисты ведомства напомнили: законодательством не предусмотрено право администрации заведения самостоятельно устанавливать штрафы за порчу либо утерю имущества. Однако учреждение может требовать возмещение реального ущерба — например, расходы на изготовление номерка.

Ранее мы писали, что в Красноярске нашли подрядчика для разработки проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». Стоимость контракта — 17,2 миллиона рублей.