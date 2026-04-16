Красноярцам рассказали, законно ли требовать деньги за утерянный номерок

Житель Красноярска обратился в краевой Роспотребнадзор с вопросом о законности требований об уплате штрафа за утерю номерка. По словам мужчины, он пришел в театр, сдал куртку в гардероб, однако после окончания спектакля не смог найти жетон.
— С меня потребовали заплатить штраф. Законно ли это? — спрашивает горожанин.
Специалисты ведомства напомнили: законодательством не предусмотрено право администрации заведения самостоятельно устанавливать штрафы за порчу либо утерю имущества. Однако учреждение может требовать возмещение реального ущерба — например, расходы на изготовление номерка.
