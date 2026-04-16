В родительский день ограничат движение и парковку в районе погостов в Красноярске

Мэрия Красноярска анонсировала ограничение движения транспорта и парковки в районе городских кладбищ, в преддверии родительского дня (Радоницы). Основные изменения с 22:00 20 апреля до 21:00 21 апреля: Кладбище «Бадалыкское» Закрыт проезд на погост по проезду-дублёру ул. Енисейский тракт и с ул. Енисейский тракт (по направлению к ул. Ремесленная). Запрещен проезд к ул. Ремесленная, 19, и съезд к храму-часовне (Енисейский тракт, 3/3) с проезда-дублёра ул. Енисейский тракт. Кроме того, будет запрещен разворот грузовиков с восточной стороны кладбища. На участке ул. Енисейский тракт вдоль погоста введено ограничение скорости до 40 км/ч. Кладбище «Николаевское» Закрыт участок ул. Пролетарская вдоль погоста. Кладбище «Шинников» Запрещено движение грузового транспорта по ул. 4-я Шинная (от здания 20а вдоль кладбища). Запрет на остановку и стоянку автомобилей с 20:00 20 апреля до 21:00 21 апреля: Кладбище «Злобинское»: ул. Грунтовая, 15б—21а/1. Кладбище «Бадалык»: проезд-дублёр ул. Енисейский тракт и ул. Енисейский тракт вдоль погоста. Кладбище «Шинное»: ул. 4-я Шинная, 20/1 — 65. Кладбище «Базайское»: ул. Базайская, 91—140 и от 140 до 140, стр. 6. Кроме того: пр. Свободный (от ул. Лесопарковой до пересечения с проездом возле пр. Свободный, 77); ул. Шахтёров (от ул. Игарской до пересечения с ул. Дудинской и ул. Степана Разина); ул. Дудинская (от ул. Дудинская, 12а, до ул. Шахтёров). Радоница (родительский день) особое время для поминовения усопших. Имеет переходящую дату — отмечается на девятые сутки после Светлого Воскресения Христова, во вторник. В этот день принято посещать кладбища, чтобы разделить с ушедшими из жизни радость от воскресения Христа. Люди приходят к могилам своих близких и приводят места захоронения в порядок после зимы, украшают цветами и венками, оставляют угощения.