436 самозанятых волгоградцев заработают себе на больничные

Для получения права на больничный самозанятый должен направить заявление в ОСФР по Волгоградской области и платить взносы ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия, исходя из которой будут предоставляться больничные выплаты. Согласно правилам, это может быть 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Чем выше сумма, тем больше размер выплат при наступлении болезни.