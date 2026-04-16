В Калининграде приступили к монтажу въездного знака со стороны Невского. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Подрядчик подготовил съезд, завершает установку свай и приступает к заливке фундаментной плиты. Работы выполняет ООО «СК “Артстрой”» за 39,5 миллиона рублей.
«В мае ожидаем поставку металлоконструкций из Санкт-Петербурга. После их монтажа специалисты приступят к установке декоративных элементов. Украшением конструкции станет жёлтый эрклез — особый декоративный материал из кускового стекла, имитирующий янтарь», — рассказала Дятлова.
Новый въездной знак с подсветкой устанавливают в районе транспортной развязки на Зеленоградск. Его высота составит 25,2 метра. Работы необходимо завершить начала октября.
В сентябре 2025 года экспертиза одобрила проект въездного знака в конце улицы Невского. Документацию разрабатывала компания «Калининградпромпроект». В апреле выдали разрешение на строительство объекта.
Ранее на выезде из Калининграда в конце улицы Невского стояла стела с названием города. Объект демонтировали в 2018 году при реконструкции транспортной развязки. Работы вели в рамках строительства Северного обхода.
Фото и иллюстрация: телеграм-канал Елены Дятловой.