В Новгородской области фестиваль русской кухни посвятили Пасхе

Всероссийский фестиваль русской кухни, посвященный Пасхе, начался 12 апреля в Новгородской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Гости смогли не только попробовать традиционные блюда, но и принять участие в мастер-классах, познакомиться с кулинарными традициями и секретами приготовления праздничных угощений. Мастер-классы «Светлая Пасха» и «Пасхальный кулич» проходят в загородном клубе «Любытино Хутор». В кафе «Карамель» в поселке Крестцы гости научатся готовить куличи. Посетить пасхальный обед можно будет в деревне Меглецы в кафе «Мечты сбываются».
«Фестиваль русской кухни — это важный шаг в сохранении наших гастрономических традиций и поддержке регионального бизнеса. Через такие мероприятия мы не только популяризируем русскую кухню, но и создаем дополнительные возможности для развития сферы общественного питания и туризма в Новгородской области», — отметила заместитель министра промышленности и торговли региона, директор департамента торговли и лицензирования Анастасия Данькова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.