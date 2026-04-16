В Красноярске осудят инженеров теплосети за коммерческий подкуп на 12 млн

В Красноярске завершили расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. В начале 2024 года главный инженер филиала и его заместитель предложили субподрядчику, участвовавшему в строительстве теплотрасс для ЖК «Мята» и «Покровский», передать им 12 миллионов рублей. Взамен они обещали помочь изменить проект, предоставить рабочих, организовать приёмку без контроля даже при нарушениях.