В Красноярске осудят инженеров теплосети за коммерческий подкуп на 12 млн

Инженеры «Красноярской теплосети» и их партнёр предстанут перед судом за подкуп на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В Красноярске завершили расследование уголовного дела о коммерческом подкупе. В начале 2024 года главный инженер филиала и его заместитель предложили субподрядчику, участвовавшему в строительстве теплотрасс для ЖК «Мята» и «Покровский», передать им 12 миллионов рублей. Взамен они обещали помочь изменить проект, предоставить рабочих, организовать приёмку без контроля даже при нарушениях.
Деньги переводились через подставную фирму под видом аренды спецтехники, которой никто не видел. Инженеры сдержали обещания: главный убедил застройщика передать работы именно этому субподрядчику. Строительство велось с грубыми нарушениями, подчинённые подделывали проект. Когда начальник района теплосетей отказался принимать работу из-за мусора и воды в каналах, заместитель главного инженера заставил его подписать документы.
Полученные средства тратили на личные нужды. По просьбе заместителя один миллион ушёл на покупку подержанного KIA Sportage (оформлен на супругу), а также стройматериалы для ремонта квартиры — дверь, керамогранит, ламинат.
Руководитель компании-субподрядчика написал явку с повинной и дал показания на партнёров, что станет смягчающим обстоятельством. Прокуратура утвердила обвинение бывшим инженерам по статьям о коммерческом подкупе в особо крупном размере и легализации средств. Дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.
Ранее мы сообщали, что владельца полигона ТБО в Красноярском крае оштрафовали на 4,2 млн рублей.