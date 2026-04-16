Магнитная буря накроет Воронежскую область 18 апреля

В ближайшую субботу жителей Воронежской области ждет не только привычный выходной ритм, но и настоящее космическое «погодное событие». Согласно данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, регион попадет под удар магнитной бури. Ее интенсивность оценивается в уровень G2 — это средний по шкале мощности геомагнитный шторм, способный влиять на самочувствие метеочувствительных людей и работу некоторых технических систем.