В Хабаровске развязку Юности начали ремонтировать, возможны пробки

На развязке Юности и проспекта 60-летия Октября стартовали работы с частичным перекрытием движения.

В Хабаровске начался ремонт дорожного полотна на путепроводной развязке в районе улицы Юности и проспекта 60-летия Октября, — сообщает администрация города.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход работ на объекте и отметил, что в ближайшее время движение здесь будет частично ограничено из-за перехода к активной фазе ремонта.

«Прошу автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам. На развязке поочерёдно будут перекрываться полосы движения с обеих сторон. Объект узкий и технически сложный, поэтому трафик неизбежно будет затруднён. Рекомендую заранее выбирать альтернативные маршруты», — сказал Сергей Кравчук.

В рамках работ на развязке планируется обновление асфальтового покрытия, устройство деформационных швов, замена барьерных ограждений, ремонт системы водоотведения и тротуаров. Стоимость контракта превышает 400 миллионов рублей.

Параллельно в городе продолжается третий этап капитального ремонта проспекта 60-летия Октября — от переулка Гаражного до улицы Большой. Этот участок, по данным администрации, ремонтируют с опережением графика.

«Мы договорились с подрядчиком, что основные работы будут завершены к 1 сентября, к началу учебного года, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд общественного транспорта. Контроль за качеством и сроками ведётся на каждом этапе совместно с депутатами и общественниками», — подчеркнул мэр.

В администрации уточняют, что подрядные организации готовы работать в усиленном режиме — до 23:00, а часть работ, включая укладку асфальта, будет выполняться и ночью, если это не нарушает режим тишины.

В этом году на дорожную кампанию в Хабаровске направлено около 1,125 млрд рублей, включая средства федерального и краевого бюджетов.

Информация об изменениях схем движения публикуется в официальных каналах администрации города и на городских ресурсах.