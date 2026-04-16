Единый день открытых дверей пройдет в нижегородских колледжах и техникумах

49 образовательных учреждений, принимающих участие в программе «Профессионалитет», приглашают нижегородских школьников и их родителей на Единый день открытых дверей. Мероприятие организуют 18 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас в регионе насчитывается 16 кластеров «Профессионалитета» — 15 образовательно-производственных и один образовательный. До конца года планируется запуск еще трех кластеров. Как уточнили в региональном минобре, программа «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Колледжи и техникумы тесно сотрудничают с предприятиями. Предлагаемые образовательные программы полностью отвечают потребностям реального сектора экономики.
Главная задача Дня открытых дверей — помочь выпускникам сделать профессиональный выбор. Ребята смогут решить, оставаться ли им в школе до 11 класса или поступать в учреждения СПО.
В рамках события пройдут родительские собрания, экскурсии по образовательным учреждениям, мастер-классы по востребованным на рынке труда профессиям.
«Сегодня наши колледжи и техникумы могут предложить молодёжи гораздо больше, чем просто теоретические знания. “Профессионалитет” — это тесное взаимодействие с производственными партнёрами и ведущими работодателями региона, практико-ориентированные образовательные программы, сжатые сроки обучения и гарантированное трудоустройство», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Для регистрации на мероприятие потребуется паспорт.
Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60%.