Единый день открытых дверей пройдет в нижегородских колледжах и техникумах

Сейчас в регионе насчитывается 16 кластеров «Профессионалитета» — 15 образовательно-производственных и один образовательный. До конца года планируется запуск еще трех кластеров. Как уточнили в региональном минобре, программа «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Колледжи и техникумы тесно сотрудничают с предприятиями. Предлагаемые образовательные программы полностью отвечают потребностям реального сектора экономики.