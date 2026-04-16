В Хабаровске покажут фильм о гренландских китах Охотского моря

28 апреля 2026 года в 18:30 в Молодежном досуговом центре Хабаровска состоится премьера второй части цикла фильмов «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Фильм подготовлен Туристским информационным центром Хабаровского края по заказу краевого министерства туризма. В центре сюжета — нетронутая природа залива Николая в Тугуро-Чумиканском районе. Зрители увидят уникальные кадры из жизни гренландских китов — одних из самых редких млекопитающих планеты, обитающих в акватории Охотского моря.
Лента также знакомит с бытом экспедиций, плаванием на сапах в компании нерп, изучением медвежьих троп и особенностями местной кухни из дикоросов и моллюсков. После показа зрители смогут пообщаться с авторами фильма — сотрудниками краевого Туристского информационного центра и героями ленты Олегом Макаровым и Екатериной Палагиной.
Показ организован в рамках проекта «Киновечер в Досуговом» при поддержке комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. Для посещения необходима предварительная регистрация.
