Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театр-Театр в Перми переходит на директорскую форму управления

Он оставался последним в регионе, где главой был худрук.

Пермский Театр-Театр переходит на директорскую форму управления, сообщает «Новый компаньон».

Театр-Театр оставался последним в регионе, где главой был худрук. Ранее на директорскую модель уже перешли театр «У Моста», Пермский ТЮЗ, театр оперы и балета, «Балет Евгения Панфилова», Лысьвенская драма, Коми-Пермяцкий театр и другие.

Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края, это связано с высокими требованиями законодательства к руководителям — им нужны компетенции в экономике, юриспруденции и менеджменте.

С 2004 года театр возглавлял Борис Мильграм. 13 апреля минкульт расторг с ним договор по решению суда. Исполняющим обязанности худрука назначили директора театра Егора Мухина, который называл это назначение временным. Теперь устав театра изменят: Мухин станет полноценным главой учреждения.

Минкульт нанимает только первое лицо, а оно уже подбирает творческую команду. Мухину предстоит пригласить нового художественного руководителя, но это произойдёт небыстро.