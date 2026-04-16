Театр-Театр в Перми переходит на директорскую форму управления

Пермский Театр-Театр переходит на директорскую форму управления, сообщает «Новый компаньон».
Театр-Театр оставался последним в регионе, где главой был худрук. Ранее на директорскую модель уже перешли театр «У Моста», Пермский ТЮЗ, театр оперы и балета, «Балет Евгения Панфилова», Лысьвенская драма, Коми-Пермяцкий театр и другие.
Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края, это связано с высокими требованиями законодательства к руководителям — им нужны компетенции в экономике, юриспруденции и менеджменте.
С 2004 года театр возглавлял Борис Мильграм. 13 апреля минкульт расторг с ним договор по решению суда. Исполняющим обязанности худрука назначили директора театра Егора Мухина, который называл это назначение временным. Теперь устав театра изменят: Мухин станет полноценным главой учреждения.
Минкульт нанимает только первое лицо, а оно уже подбирает творческую команду. Мухину предстоит пригласить нового художественного руководителя, но это произойдёт небыстро.