ВЦИОМ узнал, что большинство россиян за запрет соцсетей до 15 лет

При этом среди опрошенных представителей «поколения цифры» (начиная с 2001 года рождения) 49% выступают за более ранний доступ к онлайн-общению — с 13−15 лет, еще 28% указали возраст 12 лет. Похожего мнения придерживаются и младшие миллениалы (1992−2000 годов рождения). Среди них 45% выступили за ограничения соцсетей до 13−15 лет, 28% — до 16−18 лет и еще 23% — до 12 лет. Старшие поколения среди опрошенных в большинстве выступали за более длительные ограничения соцсетей для детей и подростков, хотя и среди них за запрет до 19 лет и старше выступили 3−4% респондентов.