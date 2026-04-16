ВЦИОМ узнал, что большинство россиян за запрет соцсетей до 15 лет

Если в России будут устанавливать возрастные ограничения для социальных сетей, то, по мнению большинства россиян, разрешить детям пользоваться ими самостоятельно стоит с 16−18 лет. Так ответили 43% опрошенных аналитическим центром ВЦИОМ. Еще 38% сказали, что ограничения были бы целесообразны до 13−15 лет.
Таким образом большинство россиян посчитали приемлемым порог 15 лет, подсчитали аналитики ВЦИОМа.
При этом среди опрошенных представителей «поколения цифры» (начиная с 2001 года рождения) 49% выступают за более ранний доступ к онлайн-общению — с 13−15 лет, еще 28% указали возраст 12 лет. Похожего мнения придерживаются и младшие миллениалы (1992−2000 годов рождения). Среди них 45% выступили за ограничения соцсетей до 13−15 лет, 28% — до 16−18 лет и еще 23% — до 12 лет. Старшие поколения среди опрошенных в большинстве выступали за более длительные ограничения соцсетей для детей и подростков, хотя и среди них за запрет до 19 лет и старше выступили 3−4% респондентов.
Исследование провели путем телефонного опроса 14 марта 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
Запрет соцсетей для подростков уже ввели в некоторых странах. Например, в Австралии полный запрет действует до 16 лет; ограничения также ввели в Индонезии, Норвегии и др. Греция готовится ввести ограничения с 2027 года.
Большинство опрошенных также готовы поддержать отдельные меры, предусмотренные для детей при пользовании соцсетями. К примеру, ограничение показа контента, который нежелателен или просто «затягивает», скорее поддержали бы 83% всех респондентов, не поддержали бы только 13%, а 4% затруднились ответить. Опрошенные также одобрили введение требования подтвердить возраст перед использованием социальных сетей (поддержали бы 84%), согласие родителей для создания аккаунта несовершеннолетним (76%) и ограничение для подростков времени пользования соцсетями (75%).
При этом россияне неоднозначно оценивают влияние интернета и соцсетей на детей. Так, 57% опрошенных указали, что цифровые технологии оказывают одинаково положительное и отрицательное влияние. При этом о скорее негативном влиянии заявили 30% респондентов, а о скорее положительном — 10%. Как поясняют авторы исследования, ярко выраженного негатива в отношении интернета и соцсетей точно нет, но есть понимание, что цифровая среда стала неотъемлемой частью социализации и в ней есть как хорошее, так и плохое.
В то же время внутри поколений мнения разные: молодежь (от 2002 года рождения), которая уже росла «с гаджетом в руках», чаще говорит о позитивном влиянии цифровой среды: так ответили 27% представителей этого поколения. Но с возрастом плюсов видят все меньше, а минусов все больше. К примеру, среди поколения застоя (1946−1967 годов рождения) об отрицательном влиянии интернета заявили 35% опрошенных, а о положительном — всего 5%.
Большинство россиян независимо от поколения и наличия детей солидарны в том, что основную ответственность за безопасность детей и подростков в интернете несут родители и семья. Так ответили 63% всех опрошенных, а 13% указали на государство. Ответственность на него в большей степени возлагают россияне старшего поколения. Среди родившихся до 1947 года на первоочередную ответственность государства за безопасность в Сети указали 27%, а на родителей и семью — 57%.
При этом ни интернет-платформы, ни цифровые компании, ни школа не воспринимаются как полноценные субъекты ответственности, несмотря на их фактическое влияние на цифровую среду и подрастающее поколение, обратили внимание авторы исследования. «Видимо, нахождение ребенка в Сети воспринимается как часть повседневности, повлиять на которую могут прежде всего те, кто находится рядом с ним и является для него авторитетом, — родители», — указали они.
Ограничить доступ детей до 14 лет к интернету в России и разрешить выходить в Сеть только после получения паспорта предложила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она увидела в интернете причину нападений в школах. Депутат также отметила, что ограничения доступа в интернет уже введены в 25 государствах мира, в том числе в Китае, который «защищает тем самым физическое и психическое здоровье детей, уберегая детей от совершения разного рода действий, подлежащих уголовному и административному наказанию».