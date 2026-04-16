Совладелец Совкомбанка назвал три главные проблемы финансового рынка

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский в эфире Радио РБК назвал три проблемы, которые влияют на состояние российского финансового рынка.
Первой проблемой Хотимский назвал волатильность — прежде всего, «с точки зрения курсов товаров, цен на товары и ставки». В качестве второй он обозначил изменение налогового режима: «К сожалению, не получается один раз отрезать, сказать, что вот эта система будет в течение многих лет работать».
Третья проблема, по его мнению, заключается в недостатке институциональных инвесторов на рынке, которые нужны для придания большей уверенности розничным инвесторам «в моменты просадки». Он также отметил, что для стабильности рынка уровень ключевой ставки должен быть ниже.
«Я могу сказать: только в тот момент времени, когда мы увидим, действительно, вот это пересечение дивидендной доходности большинства акций, мы увидим настоящий бум и такой большой мощный подъем. Пока мы еще не там, только в единственных и исключительных временах мы начинаем подходить к этому уровню», — пояснил Хотимский.
По мнению совладельца Совкомбанка, на следующем заседании, которое состоится 24 апреля, Банк России решит продолжить постепенное снижение ставок. Вероятным исходом Хотимский назвал снижение на 50 б.п. «Понятно, что решение будет приниматься в последний момент с учетом всех обстоятельств и предсказывать его заранее сложно. Пока такой прогноз», — добавил он.
20 марта Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд — до 15%, указав, что после январского ускорения рост цен «ожидаемо замедлился». Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что на дальнейшие решения по ставке будут влиять изменение внешних условий и уточнение параметров бюджетной политики. По ее словам, на данный момент идут дискуссии о необходимости быстрее снижать ключевую ставку. Однако резкое снижение ключевой ставки Банка России до 3% приведет к гиперинфляции или росту цен на десятки процентов, предупредила глава ЦБ.
