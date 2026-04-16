В Челябинской области откроется первый аэрокосмический класс

«Соглашение закрепляет открытие первого в Челябинской области класса аэрокосмической направленности. Уже с 1 сентября планируется запуск специального учебного плана, в рамках которого подготовкой ребят займутся преподаватели ЮУрГУ и педагоги образовательного центра. Школьники будут участвовать в конференциях и проектной деятельности, ориентированной на аэрокосмическую сферу, и мы надеемся, что в будущем выпускники этого класса займут достойное место среди студентов университета», — отметил директор образовательного центра № 5 Евгений Марченко.