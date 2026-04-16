В Челябинской области откроется первый аэрокосмический класс

Первый профильный аэрокосмический класс начнет работать 1 сентября в образовательном центре № 5 в Челябинске. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Обучение будет вестись по специальному учебному плану, разработанному преподавателями Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и педагогами образовательного центра. Для учеников будут проводиться практические занятия и лабораторные работы на базе современных научных лабораторий ЮУрГУ. Также будут организованы экскурсии на предприятия ракетно-космической отрасли.
«Соглашение закрепляет открытие первого в Челябинской области класса аэрокосмической направленности. Уже с 1 сентября планируется запуск специального учебного плана, в рамках которого подготовкой ребят займутся преподаватели ЮУрГУ и педагоги образовательного центра. Школьники будут участвовать в конференциях и проектной деятельности, ориентированной на аэрокосмическую сферу, и мы надеемся, что в будущем выпускники этого класса займут достойное место среди студентов университета», — отметил директор образовательного центра № 5 Евгений Марченко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.