Полпред Руденя посетил Балтийскую военно-морскую базу и ракетный корабль «Наро-Фоминск»

Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя посетил военно-морскую базу в Балтийске. Вместе с командующим Балтийским флотом Сергеем Липилиным и командиром Балтийской военно-морской базы Алексеем Жовтоножко полпред осмотрел ракетный корабль «Наро-Фоминск», который несёт службу в составе Балтийского флота и обеспечивает безопасность судоходства в акватории Балтийского моря. Корабль оснащён современными видами вооружений. Игорь Руденя пообщался с членами экипажа и ознакомился с условиями службы и быта моряков.
На совещании под председательством полпреда, в котором участвовал губернатор Алексей Беспрозванных, обсудили приоритетные задачи Балтийского флота по обеспечению безопасности региона в современных условиях. Руденя подчеркнул, что задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в отношении поддержки семей военнослужащих и тех, кто участвует в специальной военной операции, должны решаться своевременно и в полном объёме.
В Балтийске Руденя вместе с Беспрозванных и командующим флотом возложили цветы к мемориальному комплексу на братской могиле советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Памятник установили в 1949 году, а в апреле 1995 года к 50-летию штурма Пиллау на братской могиле открыли мемориал с Вечным огнём. Здесь захоронены больше 460 воинов, в том числе два Героя Советского Союза — капитан Константин Тарасевич и старшина Степан Дадаев.
Полпред также посетил Кафедральный собор в честь великомученика Георгия Победоносца. В советское время здесь сначала размещался клуб моряков, затем военный склад. В начале 1990-х по предложению самих моряков здание передали Русской православной церкви, а в 1992 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси) освятил Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота.
В 2019 году в собор передали ковчег с частицами мощей трёх небесных покровителей ВМФ России — святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца и святого праведного воина Фёдора Ушакова. Ковчег выполнен в походном варианте, что позволяет переносить его на корабли и брать в дальние походы.