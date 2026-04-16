Полпред Руденя посетил Балтийскую военно-морскую базу и ракетный корабль «Наро-Фоминск»

В Балтийске Руденя вместе с Беспрозванных и командующим флотом возложили цветы к мемориальному комплексу на братской могиле советских воинов, погибших в апреле 1945 года. Памятник установили в 1949 году, а в апреле 1995 года к 50-летию штурма Пиллау на братской могиле открыли мемориал с Вечным огнём. Здесь захоронены больше 460 воинов, в том числе два Героя Советского Союза — капитан Константин Тарасевич и старшина Степан Дадаев.