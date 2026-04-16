В Ростове из-за воздушной опасности отменили велопарад

Весенний велопарад в Ростове отменили в связи с требованиями безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Весенний велопарад в Ростове-на-Дону отменили из-за воздушной опасности. Рекомендации организаторам спортивной акции поступили от городских властей, к которым обратились правоохранители, передает «Город N».

— В связи с угрозами беспилотной и ракетной опасности на территории города управлением МВД России по городу Ростову-на-Дону рекомендовано минимизировать или отменить крупные культурно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия, которые влекут за собой значительное скопление людей, — приводится цитата из документа, который получили организаторы.

В рамах «Ростовского велопарада» планировали традиционный заезд от Театральной площади на левый берег Дона и обратно. Обычно это мероприятие собирает тысячи любителей велоспорта. Например, в 2024 году зарегистрировали около 7 тысяч участников.

