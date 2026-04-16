Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила Нижегородский регион

Меры социальных гарантий военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей обсудили военные финансисты в Нижегородской области. В сборах в рамках рабочей поездки в войска Московского военного округа приняла участие статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Об этом сообщается в МАХ-канале Минобороны России.
По словам замглавы российского оборонного ведомства, объём соцгарантий военнослужащих значительно расширен. В первую очередь это касается участников специальной военной операции.
В свою очередь директор департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации Юлия Яркоева отметила, что «в настоящее время создается автоматизированная система пенсионного обеспечения».
В ходе сборов были разобраны вопросы сокращения сроков прохождения всех необходимых документов для назначения пенсий и компенсаций.
Во время рабочей поездки в регион Анна Цивилева посетила Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище (НВВИКУ), которое было воссоздано в прошлом году. Замминистра оценила состояние материально-технической базы и обеспечение техническими средствами обучения.